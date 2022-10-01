Переселенцы, дети погибших воинов ВСУ и живущие на оккупированных территориях будут учиться в ВУЗах бесплатно

Кабинет министров принял постановление о переводе на бюджетную форму обучения студентов-переселенцев и находящихся на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщило в Telegram Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Студентов, которые являются ВПЛ или находятся на ВОТ, переведут в вузах на бюджетную форму обучения – решение правительства. Сегодня правительством принято соответствующее постановление. Она разработана по поручению президента Украины Владимира Зеленского», – говорится в сообщении.

Документ позволит перевести на обучение за государственные средства студентов, проживающих на временно оккупированных территориях, а также на территориях, где идут боевые действия. Постановление разрешает перевести на обучение за государственные средства внутренне перемещенных лиц, выехавших из таких территорий.

В Минреинтеграции отметили, что возможность учиться бесплатно получили дети погибших защитников Украины и участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны и их дети.

Кроме того, документ определит механизм перевода на обучение за государственные средства вышеуказанных категорий, получающих профессиональное высшее или высшее образование и отнесенных к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что за границей находятся около 3 миллионов украинцев трудоспособного возраста. Согласно данным, 42% находящихся за пределами Украины составляли работающие лица, 17% - неработающие, 8% - студенты, 23% - пенсионеры, 10% - не удалось определить.