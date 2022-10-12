Звезда футбола встретился с сиротой из Мариуполя и получил браслет из «Азовстали»

Хорватский футболист мадридского «Реала» Лука Модрич встретился с мальчиком, потерявшим родителей в Мариуполе.

Об этом сообщили в футбольном клубе «Шахтер».

7-летний Илья Костушевич по приглашению «Шахтера» приехал в Варшаву с опекунами на матч с «Реалом» и поддерживал «горняков» на трибуне вместе с Дарио Срной.

Мальчик пообщался с полузащитником мадридского клуба Лукой Модричем и подарил ему браслет из стали, изготовленной на заводе "Азовсталь".

Ранее Илья, находясь в Украине, общался с Модричем с помощью видеосвязи, а также написал письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Мальчик потерял родителей из-за авиаудара российской армии по Мариуполю.

Напомним, ранее инициированная Президентом Владимиром Зеленским фандрейзинговая платформа United24 запустила проект «Азовсталь. Символ несокрушимости» для сбора средств на поддержку Украины во время войны. Первая часть инициативы – выпуск браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла завода «Азовсталь». Средства от продажи браслетов будут направлены на поддержку ВСУ.