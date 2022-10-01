В Киеве спасатели будут срезать замки в укрытиях, если те не откроют во время воздушной тревоги

В Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, если балансодержатели не будут открывать их во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили в КГГА.
Городские власти напомнили, что все укрытия, относящиеся к фонду защитных сооружений, должны быть открыты и доступны жителям во время воздушной тревоги. Балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты при сигналах о воздушной угрозе.
Если же укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги – спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить жителям доступ к защитным сооружениям.
«Если двери укрытий закрыты во время воздушной тревоги, жители могут позвонить спасателям или в полицию по номерам «101» или «102». Тогда замки на дверях просто срезают, чтобы люди находились в безопасности», - говорится в сообщении.