В Киеве спасатели будут срезать замки в укрытиях, если те не откроют во время воздушной тревоги

В Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, если балансодержатели не будут открывать их во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили в КГГА.

Городские власти напомнили, что все укрытия, относящиеся к фонду защитных сооружений, должны быть открыты и доступны жителям во время воздушной тревоги. Балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты при сигналах о воздушной угрозе.

Если же укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги – спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить жителям доступ к защитным сооружениям.