Чехия запретит гражданам россии въезд по туристическим визам

«Пока в Украине российские ракеты падают на детские площадки и людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию выезжают до 200 граждан россии. Именно поэтому мы договорились, что во въезде будет отказано тем гражданам россии, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны – то есть через наш международный аэропорт – с целью туризма, спорта или культуры», – сказал министр иностранных дел Ян Липавски.

Он отметил, что это мероприятие будет применяться к путешественникам с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом Евросоюза.

Чехия присоединяется к странам Балтии, Польши и Финляндии, которые уже закрыли свои границы для российских туристов.

Кроме того, Чехия разрешила украинским студентам поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам – разрешила въезжать на чешскую территорию.

Напомним, президент Чехии считает, что нужно помочь убегающим от мобилизации россиянам: «Мы должны давать визы этим людям, как украинским беженцам».