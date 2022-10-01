Украинцы скинулись на учебник истории для Илона Маска – также собрали и средства для ВСУ

Волонтер Сергей Притула отправил миллиардеру Илону Маску учебник по истории Украины.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Он приобрел для миллиардера книгу «История государства украинского» Романа Пиняжко на английском языке. Так Притула отреагировал на скандальные твиты, в которых Маск предлагал Украине капитулировать .

«Надеюсь, это поможет вам понять, почему сдаться российской империи зла – не вариант для украинцев!» – отметил Сергей.

В начале октября Притула вместе с блоггером Игорем Лаченковым открыл сбор средств на учебник по истории для Илона Маска. Украинцы собрали 2,3 миллиона гривен.

Остальные собранные деньги (63,1 тысячи долларов) волонтер пообещал потратить на рации Motorola R7 для ВСУ.