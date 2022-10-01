Парни, которые ездили из Николаева в Африку на «убитом Москвиче», собирают деньги на внедорожник для николаевских разведчиков

Николаевцы, которые ездили из Николаева в Африку на «убитом Москвиче», собирают деньги для подразделения аэроразведки Николаевского ТрО, чтоб купить «новый» автомобиль и отремонтировать пострадавший в боях пикап.

Об этом идет речь на странице проекта.

Целевая сумма сбора 8000$ (около 300 тысяч гривен).

«Собираем деньги на покупку "нового" авто и пострадавшего в боях ремонта пикапа и нуждающегося в замене двигателя для подразделения аэроразведки Николаевского ТрО. Целевая сумма: 8000$. Ребята работают на фронте каждый день. Скорее всего, вы встречали в соцсетях видосы, как из дронов, здесь у нас в южном направлении, уничтожают орковские танки и технику. Именно этим ребятам сейчас нужен транспорт», - говорится в сообщении.

Отчеты о сборе, покупке и ремонте автомобиля обещают публиковать на своей странице.

«Мы организуем ремонт старого и покупку нового авто без наценок от перекупов. Все отчеты будем публиковать в нашем Инстаграмме и, возможно, снимем об этой истории отдельное видео для нашего канала. Если вы готовы поддержать нас в этом проекте и помочь уничтожить вражескую технику на нашей земле – присоединяйтесь к сбору. Каждые 10…100…1000 грн важны!», - говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее сообщалось о том, что менее чем за сутки удалось собрать недоестающие 200 тысяч грвивен для николаевских разведчиков и они смогли купить мультикоптера DJI MATRICE 30 с набором комплектующих.