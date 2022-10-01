Шмигаль заявил, что температурный минимум в квартирах украинцев зимой составит +16 ºC

Температурный минимум в домах украинцев зимой будет понижен до 16 градусов, поскольку сейчас энергоносители нужно использовать экономно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов. Это потребность, и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму», – сказал он.