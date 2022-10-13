В честь Дня защитников и защитниц «Укрпочта» выпустит серию благотворительных марок и открыток «Вооруженные Силы Украины»

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил, что 14 октября в честь Дня защитников и защитниц Украины выпустят первые марки в новой серии «Вооруженные Силы Украины».

Об этом он сообщил в Telegram.

«Завтра, в честь Дня защитников и защитниц Украины, мы выпускаем первые марки в новой серии «Вооруженные Силы Украины»: Сухопутные войска, ВМС, ТРО, ССО, Десантно – Штурму ну и, конечно, отдадим честь «Призрака Киева» — Воздушным Силам ВСУ», - сообщил он.

Также он добавил, что в следующих выпусках будут марки из ГУР, связисты, медики и другие.

«А в этом, первом, выпуске автор марок Антон Хрупин и наша команда Н. Мухина и С. Гречко приложили максимум усилий, чтобы достойно отметить наших героев», - написал Смелянский.

Гендиректор Укрпочты сообщил, что пока не будет разглашать детали запуска, но отметил, что все марки, листовки и конверты, имеющие благотворительный компонент, можно будет приобрести онлайн и в наших отделениях.

«Будет свет или не будет, а такие марки точно будут. Как и крутой мерч. Следите за новостями и хорошего вам дня!» – резюмировал он.

Напомним, что горящий Крымский мост изобразят на новых почтовых марках от Укрпочты.