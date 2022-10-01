На освобожденной части Херсонщины николаевские морпехи обезвредили российскую 500-килограммовую авиабомбу

Морпехи обезвредили российскую бомбу ФАБ-500 на деоккупированной во время контрнаступления территории Херсонщины.

Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

«Мирная жизнь возвращается на освобожденные украинскими воинами территории. Мы сделаем все, чтобы оградить и обезопасить украинцев от последствий «русского мира» – передают слова командира группы инженеров 36-й ОМБр.

ФАБ-500 – это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВВС россии, бывших советских республик и стран-заказчиков.

Эта бомба поражает целые действием продуктов взрыва, обломками корпуса и воздушной ударной волной. Использует контактный взрыватель мгновенного (по целям, расположенным на поверхности земли) и замедленного (по поражаемым взрывом изнутри объектам и углубленным целям) действия. При взрыве ФАБ-500 в суглинке (на глубине 3 м) образуется воронка диаметром 8,5 м.