В Запорожье назвали улицу в память о «киборге», воевавшем в 79-й бригаде

Депутаты Запорожского городского совета приняли решение о переименовании улицы в честь погибшего на фронте депутата, «киборга» Вячеслава Зайцева.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Депутаты единодушно поддержали переименование улицы Лермонтова в честь Вячеслава Зайцева, а также поддержали присвоение ему звания «Почетного гражданина Запорожья», - прокомментировали в партии «Европейская солидарность».

Как сообщалось, 5 октября на фронте погиб Вячеслав Зайцев – «запорожский киборг», историк, заведующий информационно-издательским отделом Национального заповедника «Хортица», депутат Запорожского горсовета последних двух созывов. Вячеслав Зайцев в марте 2014 года присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, николаевской 79-й десантно-штурмовой бригаде, воевал в зоне АТО – участвовал в обороне Донецкого аэропорта и Дебальцево. С первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину Вячеслав Зайцев снова встал в ряды ВСУ.