Домбровская с нардепкой Мошенец и министром юстиции Малюська занимаются разработкой механизма регистрации младенцев с оккупированных территорий

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская провела встречу с народной депутаткой Еленой Мошенец и министром юстиции Украины Денисом Малюськой по механизму регистрации детей с временно оккупированных территорий как граждан Украины.
Об этом она сообщила в Telegram.
Домбровская и Мошенец передали Малюське свои предложения по разработке действенного механизма, который позволит проводить регистрацию детей, рожденных на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
«Представьте себе, сколько детишек родилось за почти 8 месяцев войны в Херсонской, Запорожской и других оккупированных территориях! Они либо вообще не получили свидетельства о рождении, либо, к сожалению, получили русское. Известно же, что российское гражданство имеет ряд ограничений в мире. Поэтому возможны трудности при пересечении границы для тех, кто вынужден эвакуироваться в другие страны через территорию страны-агрессора. Уверена, что вместе с Кабмином и Верховной Радой мы найдем решение этого, по-моему, крайне важного вопроса», - написала она.