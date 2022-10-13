Домбровская с нардепкой Мошенец и министром юстиции Малюська занимаются разработкой механизма регистрации младенцев с оккупированных территорий

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская провела встречу с народной депутаткой Еленой Мошенец и министром юстиции Украины Денисом Малюськой по механизму регистрации детей с временно оккупированных территорий как граждан Украины.

Об этом она сообщила в Telegram.

Домбровская и Мошенец передали Малюське свои предложения по разработке действенного механизма, который позволит проводить регистрацию детей, рожденных на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.