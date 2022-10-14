«Это день того, за что мы боремся»: Президент поздравил защитников и защитниц Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

«Дорогие украинцы!

Великий народ большой страны!

14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это день борющихся. Это день того, за что мы боремся. Это день того, какой победы мы добьемся.

Столетие назад Украина чтила этот день. И век после нас будет уважать.

14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто дерется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто обязательно победит сейчас. Победит, что это увенчает успехом борьбу многих поколений нашего народа. Народу, который всегда больше всего хотел одного – свободы. Для себя и своих детей. Для нашей культуры.

Место, где я сейчас нахожусь, указывает на истоки нашего украинского пути. Это склоны Витачева. Здесь был один из самых древних форпостов Руси-Украины. Еще во времена Ольги, Святослава и Владимира Великого. Здесь собирались на княжеский съезд Святополк, Мономах, Андрей и Олег. Здесь ставил первый крест Андрей Первозванный. По этим водам ходили казацкие чайки. Эти берега видели разных захватчиков и героев. Здесь на склонах смотрел на Днепр и утесы Тарас Шевченко. Это место – свидетель более тысячелетия нашей истории и ее важного урока.

Украинскую землю пытались захватить и поработить. Украинский народ пытались покорить и уничтожить. И тысячу лет назад, и в ХХ веке. Но сюда приходят украинцы. Здесь размышляют о нашей истории. Здесь звучит украинский язык. Здесь стоит часовня, построенная по эскизу Шевченко.

Были разные периоды, разные угрозы. Но Украина выстояла. Причина одна – это наши защитники и защитницы. Это наш народ, который дерется за свое право на жизнь. На Руси. На Сечи. Во времена национально-освободительной борьбы. Против нацистской оккупации. И против рашистов.

Этот нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех находившихся врагов нашей государственности. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, посягающим на Украину, на тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле.

Это будет победа всего нашего народа.

Это будет победа Вооруженных сил Украины. Наши Сухопутные войска, пехоты, танкисты, ракетные войска и артиллерии.

Это будет победа наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших операторов дронов.

Это будет победа наших Военно-Морских сил, наших морских пехотинцев. Наши десантно-штурмовые войска. Нашей разведки. Сил специальных операций. Службы безопасности Украины.

Это будет победа пограничников, Национальной гвардии, Национальной полиции, терробороны, связистов.

Это будет победа каждого и каждой, кто не оставит и следа на украинской земле от щеголявшей армии, будто она – вторая на планете.

Это будет победа наших героев, которые сейчас в российском плену. Тех, кому сложнее всего. Сложнее всего остаться украинцами и сохранить украинское, когда они – среди убийц. Но мы помним. Мы помним и делаем все, чтобы вернуть каждого, каждого своего героя. Мы никого не оставим в плену», – сказал Президент Украины.