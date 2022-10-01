Морпех николаевской бригады Дианов решил передать собранные ₴23,4 миллиона на лечение собратьев

Дианов в день возвращения из плена Освобожденный из плена защитник Мариуполя, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Михаил Дианов решил передать на лечение собратьев более 23 миллионов гривен, которые ему задонатили украинцы.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Друзья, все ваши донаты передаю на лечение собратьям! Ваши донаты были не только заботой – это еще большая ответственность. Они должны найти правильное и честное применение. С первых дней освобождения я получил чрезвычайную заботу моих соотечественников, внимание журналистов и многих желающих помочь. Я получил колоссальную сумму пособия от простых граждан. В общей сложности 23 млн 430 тыс. грн. Нет достаточных слов благодарности всем вам», – написал Дианов.

Он отметил, что сначала планировал потратить собранные средства на лечение тяжелораненой правой руки, однако Ринат Ахметов и футбольный клуб «Шахтер» решили помочь ему с лечением, поиском лучших врачей за границей, с подготовкой документов.

«Я знаю, что мне повезло больше, чем многим ребятам. Меня узнают, помочь мне откликнулось так много людей. И теперь у меня есть шанс вернуть себе здоровую руку. Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель, чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями – больше. Поэтому я решил направить все собранные средства своим собратьям. Вскоре я расскажу о каждом, кому будет оказана помощь, и буду готовить полный отчет использования ваших денег. Вы стремились помочь мне одному, а, надеюсь, поможете многим защитникам Украины!» – отметил Михаил Дианов.

Напомним, как военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Михаил Дианов рассказал об обороне на «Азовстале» и о пережитом плену.

Как известно, в Черниговской области 21 сентября прошел большой обмен пленными между Украиной и россией. Украина вернула домой 216 защитников "Азовстали".