Соцгруппа «Рейтинг» опубликовала топ-100 выдающихся украинцев по итогам опроса – глава Николаевской ОВА Ким на 34 месте

Социологическая группа «Рейтинг» в рамках проекта «Народный ТОП» опубликовала рейтинг выдающихся украинцев.

Об этом сообщили на сайте соцгруппы.

34 место в рейтинге занял глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



Лидером рейтинга «Народный ТОП» в очередной раз стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую пятерку выдающихся украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%). Также в десятке «Народного ТОПа» Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7, 7%).

Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьей десятке: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

Всего социологи опросили тысячу респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 8-9 октября 2022.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 50 самых влиятельных евреев 2022 года.