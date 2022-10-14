«Время снова сказать спасибо…» – онлайн-марафон ко Дню защитников и защитниц Украины

«Время снова сказать спасибо…» – именно это стало лозунгом онлайн-марафона ко Дню защитников и защитниц Украины, инициированного Медиашколой Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова и студентами специальности «Журналистика (Реклама и PR)» этого учебного заведения.

Вот уже восьмой месяц наше государство противостоит российскому нашествию. Вооруженные силы Украины героически защищают родную землю. Они делают все, что мы вернулись в мирную жизнь. Со словами благодарности к защитникам и защитницам Украины обратились школьники и студенты из разных уголков Николаевщины в своих видео, аудиоподкастах, фотоколлажах, эссе.

«Мы, обычные люди, хотим выразить искреннюю благодарность каждому и каждому, кто защищал и защищает нашу с вами страну. Спасибо вам за героические поступки, которые спасают жизнь миллионам людей. Быть участником войны – это уже быть героем! Вы каждый день рискуете собственной жизнью, когда выезжаете в степь на Николаевщине, чтобы нанести превентивный удар по нечисти, которая пришла на нашу землю. Когда стоите в поле на Харьковщине и рассчитываете с какой стороны лучше подойти к знаменитому Изюму. И когда прячете технику в посадках на Запорожье, чтобы никакой иранский камикадзе не смог увидеть ее», - именно так выразила в эссе свое отношение к воинам одна из участниц онлайн-марафона, ученица Николаевского лицея «Академия детского творчества» Дарья Троянская.

Директор Медиашколы НУК имени адмирала Макарова проф. Оксана Филатова отметила, что «организаторы онлайн-марафона встретили в работах разные эмоции и подходы – была боль и тоска по погибшим, был свежий взгляд на события в видео и аудиоподкастах, была надежда на скорую победу. Но одна мысль ведущая – стоит выразить свое уважение и уважение героям, которые ценой своих жизней защищают каждого из нас».

Организаторы онлайн-марафона «Время снова сказать спасибо…» выражают искреннюю благодарность присоединившимся к мероприятию учителям и ученикам школ Николаева и Николаевской области.