Для украинцев с ВОТ без документов упростили процедуру возвращения на родину через третьи страны

Для украинцев, выезжающих с временно оккупированных территорий без документов через другие государства, упростили процедуру возвращения в Украину.

Об этом сообщили в Минреинтеграции Украины.

Наши сограждане выезжают из ТОТ на контролируемую территорию, в том числе через третьи страны. Впрочем, это непросто сделать, если человек потерял документы.

«Как было замечено на заседании, согласно Постановлению №57 и изменениям в Порядке пересечения границы, граждане Украины до 18 лет пропускаются на территорию нашего государства при наличии свидетельства о рождении. При этом Государственная пограничная служба самостоятельно вносит данные о человеке в базу. Граждане старше 18 лет, потерявшие свои документы, будут также пропускаться при наличии свидетельства о рождении. Затем идентификацию лица будут проводить уже на территории Украины», – отметили в министерстве.

Также членами рабочей группы по защите прав граждан, нуждающихся в помощи в возвращении в Украину принято решение расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии с целью упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения лица на возвращение в Украину.