Освобожденная из плена «Пташка» рассказала о героизме врачей, спасавших воинов в «Азовстали»

Спасение раненых в госпитале на «Азовстале» держалось на самоотдаче медиков госпиталя и нестандартных решениях, ведь нехватка медикаментов была изначально.

Об этом рассказала медик-добровольец Екатерина «Пташка» Полищук, сообщает «Укринформ».

Она рассказала, что попала в Мариуполь, поскольку была недалеко от ротации. В своей работе с ранеными она отметила, что всегда пыталась сохранять спокойствие, хотя кое-что делала впервые в жизни.

– Я делала вид, что все по плану, что все так, как и должно быть, что «я сто раз так делала, не переживай», а делала многое первый раз. Не было ничего… Ситуация с самого начала была критическая, потому что были обстреляны гражданские больницы, были обстреляны госпитали, и когда уже со временем мы переехали на «Азовсталь»… Вот история моего доброго друга, ему просто перелили кровь в какую-то бутылку и за счет того спасли жизнь. И таких сотни ребят, спасавшихся на энтузиазме и желании к жизни, на невероятной самоотдаче медиков госпиталя. Я была боевым медиком – в основном им привозила работу. Я кланяюсь доземно их подвигу. Они оперировали нон-стоп по несколько суток без сна и отдыха, еды тоже не было, – рассказала Полищук.

Она отметила, что на Азовстале были сотни раненых. На вопрос, были ли обезболивающие, Полищук ответила, что выдерживать помогала жажда жизни.