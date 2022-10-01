Президент Зеленский наградил раненых воинов и лечащих их медиков

В День защитников и защитниц Украины Президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Глава государства побывал в реанимационном и травматологическом отделениях. Медики рассказали Президенту о характере травм, которые получили бойцы, течение лечения и выздоровления. Владимир Зеленский пообщался с ранеными воинами и вручил им государственные награды за мужество и самоотверженность, проявленные в защите Украины. Он также встретился с медицинским персоналом военного госпиталя и вручил государственные награды за самоотверженность и профессионализм.

- Вы также являетесь защитниками Украины, поскольку сохраняете жизнь наших воинов. Все бойцы говорят, что наши врачи – высшего класса. Благодарю вас и ваши семьи за то, что вы у нас такие есть, – отметил Глава государства.

С начала полномасштабного вторжения россии в этом госпитале создана действенная система эвакуации раненых на соответствующее лечение. С конца февраля медучреждение оказывает высокоспециализированную помощь раненым, травмированным и больным военнослужащим, из них более 60% восстановились и вернулись в боевые подразделения. Госпиталь постоянно помогает украинским военным, освобожденным из плена. Также здесь отлажена действенная система психологической реабилитации.