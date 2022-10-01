Николаевские морпехи и десантники получили награды ко Дню защитников и защитниц Украины

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского 14 октября прошли торжественные мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.
Командир бригады полковник Виктор Сикоза поздравил личный состав с праздником и вручил заслуженные государственные награды.
- 14 октября Украина отмечает национальный праздник – один из важнейших праздников в условиях полномасштабного вторжения русских войск. Победа – ключевой ориентир для каждого морского пехотинца. Позади нас наши семьи, родные и близкие. Впереди – боевые задачи, которые мы с честью выполним. У бригады есть славный боевой путь и наша обязанность его продолжить и приумножить. Горжусь стоять с вами в одном строю! – отметил комбриг.
В 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде рассказали, что с праздником бойцов поздравили военные руководители разных уровней.
«Они поблагодарили военнослужащих за стойкость, высокое военное мастерство и мужество при выполнении поставленных задач, а также наградили их грамотами, ведомственными отличиями, ценными подарками и именным огнестрельным оружием. Кроме того, выразили уверенность, что и в дальнейшем десантники бригады будут демонстрировать свои лучшие боевые качества, которые так хорошо ощутил на себе враг», - сообщили в службе связей с общественностью 79 ОДШБр.