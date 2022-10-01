Зеленский наградил полковника николаевской СБУ званием Героя Украины

Президент Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины начальника отдела Управления СБУ в Николаевской области полковника Сергея Качана.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Качан организовал оборону управления СБУ и качественное взаимодействие с находившимися в Николаеве военными формированиями, и это сотрудничество позволило управлять средствами артиллерийских расчетов, сбивать наступление противника и осуществлять поражение вражеской техники и личного состава. При непосредственном участии полковника было проведено 26 оперативно-боевых мероприятий по разведке и уничтожению сил и средств противника.