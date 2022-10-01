Комбат николаевской 79-й бригады стал Героем Украины, а командир роты получил «Крест боевых заслуг»

Президент Украины Владимир Зеленский вручил высокие награды двум офицерам николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Награду получает Ростислав Козий Александр Гапонов

«Золотую Звезду» Героя Украины получил подполковник Ростислав Козий, который с начала полномасштабного вторжения россии командовал подразделениями батальона на передовых позициях в Луганской области. В частности, он руководил оборонительными и наступательными действиями вблизи населенных пунктов Лопаскино, Заречное, Лиман, Богородичное, выполняя поставленные задачи и уничтожая противника.

Награду «Крест боевых заслуг» получил командир роты, старший лейтенант Александр Гапонов, возглавлявший контрнаступление возле населенных пунктов Белогоровка и Григоровка в Луганской области. Благодаря его отважным и решительным действиям силы общевойскового резерва сумели стабилизировать обстановку и отбить утраченные рубежи.