Генеральный директор Украинской Медиа Группы Артем Дыбленко стал полным кавалером ордена «За мужество»

Генеральный директор информационного агентства «Украинская Медиа Группа» (Преступности.НЕТ, NikLife) Артем Дыбленко награжден орденом «За мужество» I степени.

Об этом говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского №711/2022.

Таким образом, Дыбленко стал полным кавалером ордена «За мужество». В 2014 году он был награжден орденом третьей степени, а ранее в 2022 году – второй степени.

Напомним, что Артем с 2014 года защищал Украину в зоне АТО, в том числе держал оборону Донецкого аэропорта вместе с другими киборгами. В начале полномасштабного российского вторжения он в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты отправился на защиту Мариуполя. В рядах защитников "Азовстали" он оборонял город от российских оккупантов.

В сентябре Артема вместе с другими Героями «Азовстали» вернули домой из российского плена.