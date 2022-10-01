Умер британский актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в «Гарри Поттере»

В Британии умер актер Робби Колтрейн, который стал звездой фильмов о Гарри Поттере.

Об этом сообщает «24 канал».

Ему было 72 года. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Шотландский актер стал звездой многих культовых фильмов. В истории о Гарри Поттере он имел особое место и навсегда запомнился зрителям ролью Хагрида.

У Робби были проблемы со здоровьем, в 2019 году он оказался в инвалидной коляске из-за острого остеоартрита. Актер находился в больнице под наблюдением медиков. Об остром остеоартрите актер узнал еще в 2016 году. Тогда врачи попросили его сбросить 40 килограммов, чтобы облегчить нагрузку на колено.