Минздрав начинает масштабные учения специалистов экстренной медпомощи

Министерство здравоохранения Украины приступило к масштабному обучению работников бригад экстренной медицинской помощи. Охватить обучением планируется около 25 тысяч работников системы экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Основная цель учебного проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», который проходит совместно с Всемирным банком, — обновление подходов к оказанию экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе, усиление компетенций медиков и уменьшение смертности пациентов при неотложных состояниях.

«Постоянное обучение работников «экстренки», в частности, отработка практических навыков, — это возможность сохранить жизнь нашим гражданам, особенно когда речь идет о помощи в случае инсульта, инфаркта, от которых умирает больше всего украинцев. Отдельное направление – это развитие навыков медицины катастроф для спасения в первую очередь пострадавших от российских атак», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время презентации проекта для руководителей Центров экстренной медицинской помощи.

Обучением специалистов экстренки будет заниматься Тернопольский национальный университет имени Я. Горбачевского (ТНМУ), с которым уже заключен соответствующий договор.

Речь идет о подготовке 100 инструкторов учебно-тренировочных отделов региональных центров экстренной медицинской помощи. Для них будут проведены очные тренинги на базе Центра симуляционного обучения ТНМУ.

Сам курс будет продолжаться 24 дня непосредственной работы в симуляционном Центре и будет состоять из отдельных циклов: менеджмента критического взрослого пациента, менеджмента критического педиатрического пациента, менеджмент пациента с травмой, медицина катастроф и, собственно, инструкторской подготовки.

В дальнейшем инструкторы после прохождения стажировки (внешнего контроля) будут обучать работников центров экстренной медицинской помощи, где непосредственно и работают.

Кроме того, проект предусматривает разработку теоретической части учебного курса для медицинских работников и размещение его на онлайн-платформе. В курс будут включены видеолекции, видеомастерклассы, методическое обеспечение и тесты, которые нужно проходить в теоретической части курса. Просмотреть материалы можно будет в любое удобное время.

За успешно пройденную учебу инструкторам будут выданы сертификаты «Инструктор по догоспитальной помощи» и начислены баллы непрерывного профессионального развития.