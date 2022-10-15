Страны МВФ призвали рф прекратить войну в Украине: «Простой способ привести экономику в лучшую форму»

Страны-члены Международного валютного фонда почти единогласно призвали россию прекратить войну в Украине, заявила председатель руководящего комитета МВФ, назвав войну самым большим фактором, подпитывающим инфляцию и замедляющим глобальную экономику.

Об этом сообщает Reuters.

Министр экономики Испании Надя Кальвино заявила на пресс-конференции, что Россия снова заблокировала консенсус по выпуску совместного коммюнике во время заседания Международного валютно-финансового комитета.

Кальвино сказала, что призыв к прекращению войны был более сильным, чем на встречах МВФ и Всемирного банка в апреле, поскольку конфликт вызывает отсутствие продовольственной и энергетической безопасности, рост цен и риски для финансовой стабильности.

«Это очень ясно на человеческом уровне, на практическом уровне, на объективном уровне - остановить войну. Остановить войну, - сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. - Это самый простой способ привести мировую экономику в лучшую форму. Остановить войну».

Настроения Георгиевой поддержала министр финансов США Джанет Йеллен, которая заявила на отдельной пресс-конференции, что, раздумывая об экономических ответных мерах, «очевидно, что самое важное, и все согласны с тем, что Россия должна прекратить войну с Украиной».

Несогласие России с такими призывами вынудило руководящий комитет МВФ выступить с заявлением председателя, сказала Кальвино, добавив, что оно отражает твердое согласие по многим экономическим вопросам.

«Признавая, что многие валюты значительно изменились в этом году из-за повышенной волатильности, мы подтверждаем наши обязательства по обменным курсам, сделанные в апреле 2021 года», - говорится в заявлении МВФК.

Напомним, В Украину поступило 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда. Кроме того, Украина рассчитывает на новую специальную программу в следующем году.