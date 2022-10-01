В ООН снова призвали росию предоставить Красному Кресту доступ ко всем военнопленным

В Организации Объединенных Наций призвали москву не препятствовать работе Красного Креста и предоставить доступ ко всем военным, находящимся в российском плену.

Об этом говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь [ООН] снова обращается в рф с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным», - отметил пресс-секретарь.

Дюжаррик подчеркнул, что должны быть выполнены нормы международного гуманитарного права, в частности, Третья Женевская конвенция.

Напомним, Зеленский договорился с принцем Саудовской Аравии по сотрудничеству по освобождению украинских воинов из плена россиян.