В День защитников и защитниц в Украине женились 1300 пар

В Украине в День защитников и защитниц женились более 1300 пар.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

«Несмотря на войну, тревоги и слезы – сегодня их глаза светятся счастьем и радостью, а их сердца объединяет огонек, называемый Любовью» , – говорится в сообщении.

Больше пар женилось в Киеве и на Днепропетровщине:

- Днепропетровская область – 147 браков;

- Киев – 142 брака;

- Львовская область – 82 брака;

- Одесская область – 71 брак;

- Винницкая область – 70 браков;

- Ровенская область – 70 браков.