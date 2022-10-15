В День защитников и защитниц в Украине женились 1300 пар

В Украине в День защитников и защитниц женились более 1300 пар.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
«Несмотря на войну, тревоги и слезы – сегодня их глаза светятся счастьем и радостью, а их сердца объединяет огонек, называемый Любовью» , – говорится в сообщении.
Больше пар женилось в Киеве и на Днепропетровщине:
- Днепропетровская область – 147 браков;
- Киев – 142 брака;
- Львовская область – 82 брака;
- Одесская область – 71 брак;
- Винницкая область – 70 браков;
- Ровенская область – 70 браков.