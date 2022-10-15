В начале ноября первая группа украинских военных поедет на лечение в Нидерланды

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что первая группа украинских военных должна отправиться на лечение в страну уже в начале ноября.

Об этом она сообщила в интервью Армия.Inform.

«Сейчас мы ожидаем, что первая группа украинских военнослужащих отправится в Нидерланды в начале следующего месяца. В следующем году мы также намерены оказать помощь раненым украинским военным», - сказала она.

Оллонгрен отметила также, что Нидерландам, и всей Западной Европе «повезло» не знать такой войны, которая сейчас происходит в Украине.

«Каждая война дает уроки, которые следует изучить, независимо от того, насколько серьезным является вооруженный конфликт сам по себе. Нам повезло в Нидерландах и, собственно, в Западной Европе, что мы не подверглись войне такого типа, которую мы видим в Украине сегодня. Поэтому мы придирчиво следим за развитием событий, тактикой и использованием материальных средств и стараемся включить то, что мы видим и обучающие собственные тренировки. Таким образом, боевой опыт ВСУ может способствовать нашим адаптационным и военным возможностям», - добавила министр.

Напомним, морпех николаевской бригады Дианов решил передать собранные ₴23,4 миллиона на лечение собратьев.