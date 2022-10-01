В россии сотрудники американской компании Schlumberger начали получать повестки на работе

Работники американской нефтесервисной компании Schlumberger начали получать повестки, а сама компания не разрешает переходить на дистанционную форму для работы за пределами россии.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, сотрудничество Schlumberger с властями по вручению повесток и отказ позволить российским сотрудникам работать за пределами страны вызвало негативную реакцию.

По данным правозащитной группы «Ресурсный центр «Бизнес и права человека», отслеживающей деятельность компаний в сфере прав человека, российское законодательство требует от компаний помогать с повестками и проводить военный учет, если хотя бы один из сотрудников военнообязан.

В российском подразделении Schlumberger, по информации Reuters, работает более 9000 человек, что составляет около 10% рабочей силы компании по всему миру. Согласно внутреннему документу, который просмотрело агентство, десятки российских работников покинули страну.

В Schlumberger заявили, что российская команда руководства постоянно работает с клиентами и правительством, чтобы оценить все возможности увольнения своих сотрудников в рамках действующей правовой базы.

Напомним, что из россии за неделю мобилизации выехало больше мужчины, чем было отправлено на войну в феврале.