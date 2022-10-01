В ОП призвали жителей Житомирской, Черниговской и Черкасской областей ограничить потребление электричества

Жителей Житомирской, Черниговской и Черкасской областей, равно как и жителей Киевщины, призвали ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 23:00.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Хочу призвать всех граждан в Киевской области, в Киеве, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях минимизировать сегодня с 17:00 до 23:00 использование электроэнергии. Если не соберемся и не минимизируем энергопотребление, действительно может быть отключение, - сказал он.

Он также обратился к коммерческим предприятиям – заправкам, небольшим магазинам, кафе ограничить потребление электроэнергии, в том числе выключить подсветку у входов.

Тимошенко подчеркнул, что специалисты работают над устранением последствий обстрелов в Киевской области.

— Надеюсь, что сегодня все будет восстановлено и нужно будет переждать один день, - сказал он.

Напомним, недавно россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины.