В Чернигове зафиксировали национальный рекорд: Там развернули самый большой вязаный флаг Украины

В День защитников и защитниц в Чернигове развернули самый большой вязаный государственный флаг Украины.

Флаг представили на склоне Екатерининской церкви 14 октября, и таким образом, был установлен рекорд Украины, сообщили в Черниговском городском совете.

Общий размер вязаного флага – 30 м 54 см на 20 м 20 см. Самым большим флагом его признали в Национальном реестре рекордов.

Над изготовлением флага работали около 350 мастериц из всех областей Украины.

К его созданию присоединились мастерицы со временно оккупированных территорий и те, кто выехал из страны.

Готовые фрагменты посылали из Польши, Италии, Франции, Германии, Канады. Работа продолжалась с апреля по август.

«Мы решили таким образом объединить вязальщиц со всей Украины. Потому что все были в депрессии, в горе. К нам присоединилось очень много мастериц», – говорит организатор создания флага и основательница фонда «Волшебницы добра» Алена Розумиенко.

В горсовете отмечают, что если распустить нити из флага, то их общая протяженность составит не менее 700 км, что равно расстоянию от Чернигова до Херсона.

После этого из флага планируют сделать один небольшой флаг для Чернигова, а из остальных сошьют одеяла, часть из которых передадут переселенцам, а другие продадут на благотворительном аукционе для ВСУ.