Британцы скупают генераторы и фонари, опасаясь отключений электроэнергии

Британцы кроме зимней одежды и свечей, готовясь к возможным отключениям электроэнергии, запасаются портативными генераторами и горелками.

Об этом сообщает Reuters.

National Grid в этом месяце предупредила, что Великобритания может столкнуться с трехчасовыми запланированными отключениями электроэнергии в домах и на предприятиях этой зимой. Основной угрозой является невозможность импортировать электроэнергию из Европы и привлечение достаточного количества импорта топлива для газовых электростанций.

Согласно данным за первые 11 дней октября 2022 года с аналогичным периодом прошлого года показало рост продаж генераторов на 203% и увеличение продаж фонариков и фонариков на 43%. Об этом заявил в пятницу крупнейший британский розничный продавец строительных материалов.

Добавляется, что в настоящее время невозможно точно утверждать, что National Grid придется прибегнуть к отключениям электроэнергии этой зимой, очевидно, что потребители готовятся к этому худшему сценарию.