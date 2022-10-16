В рф священник сдал прихожанина спецслужбам после его исповеди: «Поставил свечу за победу ВСУ»

В иркутской области рф священник Тельминской церкви Сергей Кандыбин донес на прихожанина Сергея Угляницу за антивоенную позицию.

Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Священник Кандыбин после разговора с мужчиной не только связался с фсб, а и принял участие в оперативно-розыскном мероприятии и узнал прихожана как усольского гражданского активиста и политика Сергея Угляницу.

По словам Кандыбина, мужчина заявил, что ждет украинской армии на Красной площади, и поставил свечу за победу Украины.

Сам Углягица объяснил, что давно знаком с батюшкой и о своей позиции рассказал ему на таинстве исповеди перед причастием.

Напомним, что в Москве пятиклассницу забрали в отдел полиции из-за аватарки с желто-синими цветами. На нее донес директор. В заявлении он хорошо отозвался об успешности и характере ученицы, однако попросил «обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции». Кроме этого директор попросил полицию «повлиять на воспитательную позицию» матери, чтобы она не «повлияла» на дочь «убежденностью собственных политических взглядов» и не поощряла «обсуждение межнациональных и политических вопросов в детском коллективе».

В квартире семьи прошел обыск, изучили даже постельное белье. Инспектор по делам несовершеннолетних заявила матери, что семью вызовут на комиссию для постановки на профилактический учет.