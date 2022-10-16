В Сирии нашли древнеримскую мозаику со сценами из античной мифологии

В Сирии обнаружили обширную невредимую мозаику, принадлежащую к римской эпохе, и назвали ее важнейшим археологическим открытием с тех пор, как 11 лет назад в стране началась война.

Об этом сообщает CBS News , пишет Бабель .

Открытие совершили в центральном городе Растан близ Хомса — третьего по величине города Сирии. Мозаику площадью 120 квадратных метров обнаружили в старом здании. Каждая панель заполнена маленькими разноцветными камнями квадратной формы. Эксперты предполагают, что другие части мозаики могут быть на участках, которые пока не расчищены.

Мозаику нашли в здании четвертого столетия, которое выкупили ливанские бизнесмены и передали сирийскому государству. Археологи предположили, что постройки могли быть общественные бани. Археологи отметили, что сохранилось более 90% найденной мозаики. В целом, по словам исследователей, эта мозаика является самой полной и редкой среди всех аналогичных панно, которые находили в современной Сирии.

На равных роман-ера мосаик был бы украшен в Аль-Растан, Сирия. Входящие между двумя домами, это важнейшая discovery po hardline groups have destroyed many relics and others been looted by smugglers during the past 11 years of conflict in country pic.twitter.com/UbMGuJkShp — Reuters (@Reuters) October 13, 2022

Доктор Хумам Саад, заместитель директора по раскопкам и археологическим исследованиям, сказал, что найденные мозаичные изображения являются редким изображением древних воинов-амазонок в римской мифологии.

«То, что перед нами, – это открытие, редкое в глобальном масштабе», – сказал Саад, добавив, что изображения «богатые деталями» и включают сцены Троянской войны между греками и троянцами. На мозаике также изображен древнеримский бог моря Нептун и 40 его любовниц.

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