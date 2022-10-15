Ассамблея Межпарламентского Союза осудила аннексию россией украинских территорий

На заседании 145-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в Африке парламентарии 119 стран поддержали резолюцию, осуждающую вторжение в Украину и попытки аннексии украинских территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Как отметила представитель украинской делегации, народный депутат Украины Леся Василенко, Резолюцию поддержали парламентарии 119 стран, присутствовавших на 145 Ассамблее МПС.

«Сегодня мы всей страной особенно благодарим наших защитников и защитниц, которые на фронте борются за нашу свободу», - отметила народная депутат.

Леся Василенко напомнила, что вся эта неделя пример наших военных давала толчок украинским делегациям на сессиях ПАСЕ и Межпарламентского союза (МПС) добиваться еще большей поддержки Украины и еще большего осуждения России.

По информации народной депутатки – это уже вторая подряд Ассамблея МПС, осуждающая действия российской федерации. "Для этой организации это однозначно беспрецедентный прорыв", - добавила она.

«Будем работать и дальше, чтобы осуждение рашистов продолжалось, пока не прекратится агрессия и все позорные преступления путинского режима», - подчеркнула народная депутат.

Еще одна участница украинской делегации Алена Шкрум сообщила, что голосов на эту Резолюцию до приезда украинской делегации не было: «В МПС каждая страна имеет разное количество голосов, которые зависят от населения, а нужно было - 2/3 голосов стран мира!»

По словам народной депутатки, страны ЕС очень поддерживали украинскую делегацию, однако сомневались, что Резолюция будет принята. «За 120 лет организации здесь никого не осуждали так, даже Гитлера, что РФ работает и это – невозможно», – добавила Алена Шкрум.

«Да когда всеми голосами за нас проголосовала Индия (!), мы поняли, что ситуация преломилась», - подчеркнула народная депутат.

В ВР добавили, что делегация Парламента Украины во главе с Первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины Александром Корниенко находится с рабочим визитом в Африке. В состав парламентской делегации вошли народные депутаты Украины: Ольга Руденко, Артур Герасимов, Алена Шкрум, Жан Беленюк, Леся Василенко и Алексей Жмеренецкий.