«Укрпочта» объявила конкурс на создание эскиза почтовой марки «С Рождеством и Новым годом!»

«Укрпочта» причитала конкурс на создание эскиза почтовой марки «С Рождеством Христовым и Новым годом!».

Об этом говорится в соцмеражах предприятия.

«В настоящее время праздники в Украине хотя и имеют привкус полыни, однако приобретают особые смыслы. И когда нынешний день крушит, крайне важно найти в себе надежные опоры. Среди них — любовь, надежды на лучший грядущий год и предвкушение победы, а затем желанный возвращение домой, радость в глазах детишек, долгие объятия с теми, кто держит наше небо. Сосредоточим общие желания украинцев на 2023-й в эскизе новой почтовой марки «С Рождеством Христовым и Новым годом!». И пусть она будет пророческой, потому что опыт у нас есть », - говорится в сообщении .

Но призвали приобщиться и предложить свое видение рождественской почтовой марки:

«Эскизы ожидаем с 15 по 25 октября 2022 г. (включительно). Лучший будет воспроизведен на новой почтовой марке. Оставляем за собой право предложить авторам ярких идей публикацию их эскизов на рождественских конвертах и открытках » .

Принять участие можно по ссылке: bit.ly/Christmas-stamp

Требования к эскизам:

- наличие основных рождественских и новогодних символов, а также традиционных украинских атрибутов;

- национальный колорит для пробуждения теплых ассоциаций;

- рисунок или графический макет с визуализацией в электронном виде в формате JPEG, 300 dpi.

Использование фотоматериалов и изображений не должно нарушать авторские права посторонних лиц. Каждый участник может отправить не более пяти эскизов.

«Выпуск Укрпочтой рождественской почтовой марки является традицией, а в этом году еще и обязанностью пронести сквозь войну свет нашего завтра. Нашего мирного завтра », - подытожили в Укрпочте .

Напомним, что горящий Крымский мост изобразят на новых почтовых марках от Укрпочты.