Евросоюз планирует создать миссию для обучения тысяч украинских военнослужащих в Европе

На следующей неделе Евросоюз объявит о создании миссии по обучению тысяч украинских военнослужащих в Европе и выделит еще около полумиллиарда евро на закупку оружия для Украины.

Об этом сообщает Associated Press ссылаясь на дипломатов и официальных лиц ЕС.

Цель состоит в том, чтобы подготовить около 15 тысяч военнослужащих в нескольких странах, главным образом в Польше и Германии, сообщили представители Евросоюза. Обучение будет варьироваться от стандартной военной подготовки к специализированному инструктажу исходя из потребностей Украины. ЕС надеется, что миссия начнет работать до середины ноября.

Несколько стран ЕС и НАТО уже помогают обучать Вооруженные силы Украины на двусторонней основе, но дипломаты заявили, что коллективные усилия с централизованной командной структурой, которая сможет лучше удовлетворять потребности Киева, будут более экономичными и эффективными.

Министры иностранных дел одобрят эти планы на встрече в Люксембурге в понедельник, сообщили источники издания на условиях анонимности. На встрече в Люксембурге министры также одобрят шестой денежный транш в размере около 500 млн евро из европейского фонда содействия миру, который используется для возмещения расходов стран-членов, поставляющих Украине оружие, боеприпасы и оказывающих ей нелетальную военную помощь.