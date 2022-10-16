«Николаевоблтеплоэнерго» открыло точку выдачи очищенной воды в микрорайоне Ракетное Урочище

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» открыло еще одну точка выдачи очищенной воды в городе Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Николаевцы! Есть хорошая новость - открыта еще одна точка выдачи очищенной воды в городе. Отныне жители мкрн. Ракетное Урочище смогут набирать качественную воду ежедневно с 06:30 до 20:30 по адресу: ул. Безымянная, 91. Обустройство скважины и установка модульной станции обратного осмоса воды стало возможным при содействии Николаевского городского совета во главе с Александром Сенкевичем», - говорится в сообщении.