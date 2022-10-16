МИД Китая просит своих граждан «как можно быстрее» уехать из Украины

Китай призвал своих граждан, которые все еще находятся в Украине, уехать из страны или усилить меры предосторожности, учитывая серьезную ситуацию с безопасностью.
Об этом сообщает Сhina Daily.
Отмечается, что посольство Китая в Украине поможет в эвакуации из Украины.
Те, кто находится в Украине, должны связаться с посольством «как можно быстрее» и зарегистрировать свои личные данные. Людей, которые добровольно эвакуируются и переезжают в самостоятельном режиме, просят сообщить дипмиссию.
Напомним, что после массированной атаки оккупантов посольство США призвало американцев покинуть Украину.