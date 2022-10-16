Из-за разрушения газопроводов и захвата ЗАЭС: Отопительный сезон в оккупированном Мелитополе под угрозой срыва

Во временно оккупированном Мелитополе оказался под угрозой отопительный сезон. Все из-за постоянных перебоев с электричеством, что влечет проблемы с водоснабжением и связью.

Об этом сообщает мэр Иван Федоров в эфире телемарафона.

Мэр отметил, что проблемы со светом в городе появились гораздо раньше, чем на территории всего нашего государства, ведь россияне захватили ЗАЭС.

— Сегодня станция почти не функционирует, и в Мелитополе постоянные перебои с электричеством. Когда есть перебои с электричеством, возникают проблемы с водоснабжением и мобильной связью, – подчеркнул Федоров.

Он также указал, что уже несколько месяцев нет газа, так что существует угроза, что отопительный сезон не начнется вовремя.

По словам городского головы, люди пытаются уехать с временно оккупированной территории, однако сейчас эвакуация почти невозможна. Оккупанты не выпускают на подконтрольную Украине территорию 4 тысячи жителей.

Напомним, Гайдай заявил, что после деоккупации Луганщины люди смогут проверить свои дома, но оставаться там не позволят: «Полностью разрушена система отопления».