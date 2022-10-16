Глава Красного креста пообещала Украине и дальше требовать от россии доступа к военнопленным в Еленовке

Международный комитет Красного Креста (МККК) будет продолжать требовать получения доступа к украинским военнопленным, в том числе и к колонии в оккупированной Еленовке.

Об этом во время разговора с руководителем ОП Андреем Ермаком заявила новый президент МККК Мирьяна Эггер, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак призвал Эггер сделать все возможное для направления миссии Красного креста в колонию в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, где в конце июля в результате террористического обстрела со стороны российских оккупантов было убито более 50 защитников Украины.

По его словам, наше государство со своей стороны готово всячески содействовать такой миссии.

Руководитель ОП убежден, что 17 октября представители МККК должны прибыть на линию разграничения на востоке Украины. По его мнению, это стало бы очень важным шагом.

В свою очередь, Эггер сделала акцент на важности того, чтобы сотрудники МККК имели доступ к военнопленным, в частности в Еленовке.

«Это - мой приоритет. И мы будем продолжать требовать получения доступа», – подчеркнула она.

Напомним, украинская сторона не раз критиковала МККК за бездействие по выяснению обстоятельств и других деталей теракта в исправительной колонии в Еленовке, где российские оккупанты держат украинских военнопленных.

Ранее сообщалось, что россияне почти не кормили украинских пленных, а ООН и Красный крест не проверяли ситуацию.

Напомним, Офис Президента Украины потребовал от Международного комитета Красного Креста организовать миссию в российский концлагерь в Еленовке, где оккупанты содержат украинских пленных.

После критики Зеленского «Красный Крест» потребовал немедленно предоставить доступ к украинским военнопленным.