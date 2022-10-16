«Укрэнерго» поблагодарило украинцев за экономию электроэнергии – самым сознательными стали жители Черниговской области

Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами, иногда - до 20%.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

По данным компании, потребители Киева и области вместе уменьшили потребление на 7%. Самыми сознательными по уменьшению потребления стали жители Черниговской области, их результат - почти 20%.

При этом энергетики объясняют: не надо сидеть в темноте.

Достаточно выключить хотя бы один электроприбор из розетки в вечерние часы, выключить лишнее освещение в помещениях, рассказать об экономном потреблении родным, друзьям и соседям.

«Вы помогли энергетикам преодолеть последствия очередного варварского обстрела энергетической инфраструктуры, а также уберегли регион от принудительных отключений электроэнергии. Мы искренне благодарим потребителей за каждый не потребленный вечером киловатт электроэнергии и за каждую выключенную лампочку или электроприбор», - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что когда украинцы сознательно ограничивают потребление электроэнергии, то:

- вы бережете «раненую» обстрелами энергосистему от перегрузки. Это позволяет нашим специалистам ускорить ее «реабилитацию»;

- вы помогаете стране сэкономить уголь, который будет так нужен тепловым электростанциям зимой для производства электроэнергии;

- вы экономите собственные средства, ведь за электроэнергию заплатите меньше по итогам месяца.

«И главное - когда вы ограничиваете собственное потребление, это позволяет нашим диспетчерам не вводить графики принудительных отключений. Каждая выключенная в вечернее время стиральная машина - это возможность для других быть со светом», - резюмировали в «Укрэнерго».

Напомним, после ударов российских оккупантов по объектам украинской энергосистемы в «Укрэнерго» попросили украинцев благоразумно потреблять электроэнергию утром – с 8 до 11 часов, и вечером – с 17 до 23.