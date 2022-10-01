«Завезут нары, аптечки, обогреватели»: В Москве подземные паркинги переоборудуют в бомбоубежища

Жителей нескольких московских домов попросили освободить парковки от автомобилей и личных вещей, так как их будут оборудовать под бомбоубежища.

Об этом сообщает издание «Важные истории».

Житель одного из домов в ТСЖ «Кутузовский 23» рассказал изданию, что главу ТСЖ вызвали в опорный пункт полиции. Там ему сказали, что есть распоряжение о проверке всех бомбоубежищ. По словам другого собеседника «Важных историй», глава ТСЖ в домовом чате сообщил, что на парковку завезут нары, аптечки, обогреватели.

На дверях домов московского ТСЖ «Атом» появилось объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых». В объявлении сказано, что это решение было принято на совещании 11 октября в мэрии Москвы под руководством заммэра Петра Бирюкова.

Жильцов попросили освободить парковку от автомобилей и личных вещей до 18 октября, так как она будет «приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны». После этого срока вход в помещение закроют, а автомобили эвакуируют на платные стоянки.