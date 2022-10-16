В Госпогранслужбе заявили, что украинцы без документов смогут вернуться домой, но придется дольше постоять на границе

Украинцы без документов смогут заехать на территорию Украины, но это потребует больше времени на границе, чем обычно.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона.

— Тем украинцам, у которых нет документов и все же они прибудут на украинский участок границы, пограничники обеспечат их оформления. Единственное - это может немного дольше по времени длиться, потому что необходима проверка для того, чтобы установить личность, и в дальнейшем они будут пропущены на территорию Украины, - сказал он.

Демченко подчеркнул, что если украинцы находятся в странах, где они могут обратиться в дипломатические учреждения и сделать себе удостоверение личности на возвращение в Украину, то лучше это сделать.

Напомним, в Украину вернули 96 незаконно депортированных в рф детей.