В рф спустя несколько недель после объявленной мобилизации уже начали приходить похоронки

В россию начали приходить похоронки с сообщениями о гибели в Украине недавно мобилизованных. Оккупанты погибли буквально через несколько недель после оглашения российским диктатором владимиром путиным частичной мобилизации.

Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, «первые гробы сейчас возвращаются в россию из Украины, привозя останки простых россиян, которым сначала обещали скорую «спецоперацию», а теперь призвали идти воевать».

По мнению западных журналистов, их смерть «может стать еще одним переломным моментом для россии».

В частности, в четверг, 13 октября, Челябинская область сообщила о гибели пятерых мобилизованных солдат из единого военного комиссариата. Еще четыре человека умерли в Красноярском крае.

Ссылаясь на данные российской службы ВBС, The Guardian пишет, что еще 14 человек скончались, не дойдя до фронта, по причинам, включая самоубийства, сердечные приступы, драки и тд.

Издание также приводит слова путина, который на пресс-конференции в Казахстане в пятницу, 14 октября, заявил, что в Украине уже воюют 16 тысяч мобилизованных военнослужащих и 222 тысячи россиян уже призваны.

Отмечено, что некоторые из смертей ясно показывают, что мужчин отправляют на войну без должной подготовки.

«Мобилизация в россии сопровождается сообщениями о пренебрежении, непонятных смертях и самоубийствах», - указывает издание.

The Guardian также приводит несколько подобных примеров. В частности:

- во время учений один человек на военной базе под санкт-петербургом застрелился;

- другой житель сибири перерезал себе горло в столовой.

Напомним, как 15 октября на территории воинской части в Белгородской области трое военных открыли стрельбу - 22 человека убито и 16 ранено. По одной из версий, стрельбу открыли мобилизированные таджики.