В ОК «Юг» заявили, что оккупанты не могут перекидывать вооружение и технику через Крымский мост

В результате повреждения Крымского моста российские оккупационные войска потеряли возможность перекидывать вооружение и технику из Крыма.

Об этом во время телемарафона 16 октября сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

— Очень критическое состояние у них с снаряжением, с поставками, с логистикой. Потому что подтягивание резервов оттуда происходило, и около 75% этих поставок проходили именно через Крымский мост. Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы что-то там функционировало, потому что даже паромы остановили. Из-за ветра невозможно осуществлять сообщение между точками через пролив, поэтому они действительно страдают из-за нехватки оборудования, боекомплектов, военной техники, - сказала Гуменюк.

Она также отметила, что оккупанты даже не пытаются переправить грузы с левого на правый берег Днепра.

Ранее сообщалось, что ремонт Крымского моста затянется почти на год.