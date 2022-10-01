Египет вслед за Китаем призвал своих граждан «как можно скорее» покинуть Украину

В посольстве Египта призвали всех граждан страны «как можно быстрее» покинуть Украину. Почему такой «важный совет» дали на восьмом месяце войны, в сообщении на уточнялось.

Об этом сообщает издание Egypt Today.

Египтян попросили уехать из Украины по доступным наземным маршрутам в соседние страны. Все, кто решат покинуть наше государство, должны обратиться в посольство и обновить свои данные. Тогда они смогут получать информацию о будущей ситуации в Украине.

С чем связана срочность в необходимости выехать из нашей страны, в посольстве не сообщили. Однако в сообщении к египтянам сказано, что это «важный совет». Во время выезда из Украины они должны проявлять максимальную осторожность и держаться подальше от опасных зон.

Напомним, МИД Китая просит своих граждан «как можно быстрее» уехать из Украины.