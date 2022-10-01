Президент Зеленский поблагодарил подразделения ВСУ, освобождающие Николаевщину и Херсонщину

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бригады ВСУ, которые освобождают от оккупантов юг Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Он сообщил, что ситуация на передовой за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои.

- Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи «зеков» – они среди наемников именно там. И это «зеки» с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор – ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, стоит ли официально признавать россию государством-террористом? Вряд ли. Я благодарю всех наших воинов, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения – на востоке, на юге государства, - отметил Зеленский.