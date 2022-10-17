Война в Украине выявила зависимость ЕС от российских невозобновляемых источников топлива, однако нефтепровод, разработанный как югославский конкурент советским объектам, может помочь Хорватии выйти из энергетического кризиса в Европе.

Об этом сообщает The New York Ledger.

Как говорится в материале, Загреб разрабатывает стратегии, которые могут удвоить пропускную способность нефтепровода Adria до 2 миллиона тонн в месяц. Это было бы спасательным кругом для других членов ЕС, которые пытаются уменьшить зависимость от российского газа.

«У Хорватии есть отличный шанс стать энергетическим входом для ряда соседних основных европейских стран в существующих энергетических геополитических обстоятельствах и проблемах импорта энергии из россии», — заявил Игорь Деканич, преподаватель кафедры геологии и горного дела Загребского университета.

Хорватия фактически начала диверсифицировать свои источники энергии задолго до вторжения москвы в Украину, импортируя растущее количество нефти из Азербайджана и Казахстана, в то же время сократив потоки нефти из россии до чуть более четверти своего общего импорта в 2020 году, что является наиболее доступным уровнем, потому что 2003.

Трубопровод Adria, которым управляет хорватская компания Janaf, может перекачивать около 1 миллиона тонн нефти в месяц. Запланированные дополнительные финансовые инвестиции для удвоения мощностей покроют потребности нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии, Словакии и Сербии, говорится в сообщении.

«Такой выбор надо сделать. В соответствии с основной энергетической политикой ЕС и федерального правительства Хорватии», — заявили в бизнесе.

Хорватия могла бы в настоящее время взять на себя гораздо более важную функцию местного центра импорта нефти и газа, если бы она не отложила и не сократила строительство своего терминала СПГ на несколько лет, заявил Андраш Симони, специалист по энергетике из Глобального энергетического центра Атлантического совета.

«Хорваты очень опаздывают», — заявил Симони. «Соединенные Штаты собираются быстро увеличить производство СПГ. ЕС фактически также принял газ в качестве сменного топлива. Значит будет газ. Однако будут ли объекты в Европе? Никто не будет ждать от Хорватии, которая может прокачать намного больше газа с Ларом», - отметил Симони.

Напомним, Казахстан намерен транспортировать нефть в Европу в обход россии.