«Укрэнерго» может ввести графики отключения электроэнергии после атак на энергообъекты

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, в результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Ремонтные бригады « Укрэнерго » работают над устранением последствий. Ситуация в энергосистеме контролируется.

«Однако, Диспетчерский центр «Укрэнерго» не исключает возможности введения графиков аварийных отключений», - заявили в пресс-службе.

В «Укрэнерго» призвали соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток.