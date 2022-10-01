«Укрэнерго» может ввести графики отключения электроэнергии после атак на энергообъекты

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17.10.2022 13:05

Диспетчерский центр «Укрэнерго» может принять решение применить графики отключения электроэнергии из-за поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, в результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Ремонтные бригады « Укрэнерго » работают над устранением последствий. Ситуация в энергосистеме контролируется.

«Однако, Диспетчерский центр «Укрэнерго» не исключает возможности введения графиков аварийных отключений», - заявили в пресс-службе.

В «Укрэнерго» призвали соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток.

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